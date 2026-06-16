ボートレース江戸川「スカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第13戦」は16日、第12Rで優勝戦が行われた。4号艇の広瀬凜（23＝滋賀）が、カド4コースから一気の捲り勝ち。通算9度目の優出で、悲願の初優勝を飾った。2コースから小さく差した竹下大樹が2着。3着には大外から最内を差した小林孝彰が入った。インで捲られた竹間隆晟は5着。3連単万舟決着の波乱で幕を閉じた。魂のこもった会心ショットで初の栄冠をつかんだ。広瀬は4カ