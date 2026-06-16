All About ニュース編集部では、2026年6月3日の期間、全国20〜70代の男女300人を対象に、俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、スタイルの良さが際立っていると思う「50代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：反町隆史／45票ワイルドな魅力と引き締まった肉体美を維持し続けている反町隆史さん。181cmという高身長に加えて、日頃のトレーニングを感じさせる抜群の