16日正午ごろ、加茂市の家電製品を製造する工場で火事がありました。出火当時、工場は稼働中でおよそ500人が避難しました。ケガ人は確認されていないということです。リポート「工場のような建物が黒煙を上げて燃えています。オレンジ色の火も時折見えます。空高くまで立ち上る黒煙。火の勢いが強くなってきています」消火活動中でも炎が激しさを増している様子が確認されました。火事があったのは加茂市の工業団地内で家電