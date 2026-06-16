女装姿が注目されている48歳・2児の父親で、歌手やモデルとして活動する谷琢磨さんは6月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。幼少期ショットを公開しました。【写真】谷琢磨の幼少期と現在「どっちの谷さんも可愛いです」谷さんは「育ちました」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目が、水着姿でプールサイドに立つ幼少期ショットです。かわいらしい男の子、という印象を受けます。2枚目は、花柄のドレスを身にまとった現在の姿。かわ