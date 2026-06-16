定年後も再雇用で同じ会社に働き続ける63歳のAさんは、ずっと意識してきたことがありました。それは、働きすぎると年金がカットされるため、月給42万円・老齢厚生年金8万円の合計50万円に抑えて働いていました。おかげで年金は全額受け取れていましたが、仕事をセーブしている分、物足りなさも感じていました。【写真】年末ジャンボを8039人で共同購入、3600万円の投資結果は？一方でBさんは月給45万円・老齢厚生年金10万円の合計5