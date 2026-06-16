香港特別行政区政府は6月15日、行政区の経済・社会発展に関する初の五カ年計画（2026〜2030年）について、パブリックコメント（一般市民諮問）の募集を開始しました。同政府報道官によると、香港の五カ年計画は今後5年間の香港の発展ビジョンと戦略的方向性を明確に示し、経済、産業、空間計画、インフラ建設、グリーン転換、医療、教育、住宅、福祉、高齢者ケアなどの民生分野をカバーするものです。特区政府の政治制度・内地事務