ホワイトボディから開発した革新的モデルスーパー耐久シリーズは、レースで勝敗を競うだけでなく、将来の市販車開発に向けた技術検証の場としても活用されています。各メーカーが個性あふれる開発車両を投入するなか、スバルが送り出したのが「SUBARU HIGH PERFORMANCE X Version II（スバル ハイパフォーマンス エックス バージョンII）」です。【画像ギャラリー】超いいじゃん！ これがスバルの新たな「“4WD”スポーツハッ