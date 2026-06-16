luvが、デジタルシングル「ojigi」を7月1日にリリースする。 （関連：Kroi「世の中にはもっと変な音楽があっていい」魅惑のサウンドスケープで観客を揺らした初のホールツアー） 同楽曲のジャケット写真では、人と人との関係性や感情が混じり合うようなイメージが表現され、楽曲の世界観を垣間見ることができる。 また、7月20日に自身初のFCイベント『luv Fanclub live 追い焚き 1000℃