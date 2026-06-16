「ヴィレッジヴァンガード」は、7月3日（金）から、ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』の公開を記念した「トイ・ストーリー5 POP UP STORE by VILLAGE VANGUARD」を、全国各地で順次開催する。【写真】ぬいぐるみや人気のランダム商品も！展開グッズ一覧■作品の魅力たっぷりの空間今回開催される「トイ・ストーリー5 POP UP STORE by VILLAGE VANGUARD」は、『トイ・ストーリー』の世界観をイメージした装飾