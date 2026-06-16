６月15日。日本は早朝5時。「君が代」が流れ、いよいよ初戦の試合がキックオフされた。 アメリカ・ダラスでの日本代表の勇気あるプレーが、強豪オランダ代表の弱い部分を露呈させた。結果的には、一つずつ先をいかれた末の２-２ドロー。先制され、追いついて、突き放されという展開から、２回追いついての勝点１は、日本代表の力を過信してしまえば物足りないということかもしれないが、オランダ代表選手の顔ぶれと個