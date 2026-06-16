障害がある人が行うスポーツ＝パラスポーツへの関心を高めてもらおうと、24時間テレビがきょう（12日）下関市の小学校にパラスポーツの体験キットを贈りました。下関市の川中西小学校で行われた贈呈式では、山口放送から児童の代表にパラスポーツ体験キットが贈られました。（かわなかにし）この取り組みは24時間テレビが障害者スポーツを支援するため寄付金の一部を活用して行っているものです。（