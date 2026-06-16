飲食店で働く将来を見据え、食後のコーヒーをしっかり楽しんでもらおうと、調理師を目指す学生たちがコーヒーのおいしい淹れ方を学びました。山口市のYIC調理製菓専門学校には料理に合わせた飲み物を学ぶ「ビバリッジ論」の講座があります。その初回として調理師を目指す学生30人を対象にコーヒー講座が行われ歴史や種類を学んだあと、ハンドドリップによる淹れ方の基本を学びました。講師は