山口県は今後5年間の政策目標などを示した新たな総合計画の骨子案をまとめました。産業力強化や人口減少対策を柱に山口県の未来づくりを進める方針です。県が発表した新たな総合計画の名称は「やまぐち未来躍進プラン」です。基本方針には「成長と安心の好循環」を掲げ、中小企業支援や医療・福祉の充実など12のプロジェクトを進めるとしています。このうち産業分野では、半導体など成長分野の企業誘致を進め、県内経済の活性化を