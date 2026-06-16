山口市にある県児童センターの建て替えについて基本構想を策定する委員会が開かれ、機能をより強化した「大型児童館」とすることが示されました。初めての検討委員会には学識経験者や子育て支援団体の代表など有識者が出席しました。山口市の維新百年記念公園にある県児童センターは1981年に社会福祉法人が建設・運営し主に幼児・児童が利用しています。老朽化が進んでいることから、県が、機能をより強化した「大型児