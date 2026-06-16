いよいよ始まったFIFAワールドカップ。日本は初戦オランダに引き分け大きな勝点1を手にしました。前回のカタール大会では、日本がドイツに劇的な勝ち方をした後、FIFAランキングが日本より下のコスタリカに敗れました。2戦目が大事なポイントになってきます。そこで、チュニジア戦をもっと楽しんでもらいたい！知っておくと、試合を見るのがもっと面白くなる！ワールドカップ観戦が、ちょっと楽しくなるポイン