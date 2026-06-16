上関町に隣接する田布施町議会の総務文教委員会は16日、地元商工会が中間貯蔵施設建設計画について国や事業者からの詳細な説明を求めて提出していた請願について「不採択とすべき」としました。請願は5月出されていたもので、上関町での使用済み核燃料の中間貯蔵施設建設計画について、具体的な計画や安全性などについて十分な説明がされているとは言い難く、住民が適切に判断する条件が整っていないとして町長から中国電力や国に