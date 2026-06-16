広島市議会の6月定例会が開会しました。一般会計で3億4500万円余りの補正予算案などを審議します。松井市長は19日の一般質問の中で、2026年春に見込まれる市長選挙に5回目の当選を目指し、立候補を表明する見通しです。【2026年6月16日 放送】