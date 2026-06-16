安い！楽しい！なんでも揃うというあのドン・キホーテが防府市にオープンしました。初日は大混雑となったようです。（佐鹿記者）「県内3店舗目となるドン・キホーテがきょう防府市にオープンしました。オープンからすでに1時間以上たっていますがお店の前には大行列ができています。」防府市植松のスーパー跡地に12日、オープンしたドン・キホーテ防府店。宇部市、下関市に