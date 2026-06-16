『木梨憲武展』の来場者が1万人を突破しました。 新潟市中央区の県民会館で開催されている『木梨憲武展TOUCH』が来場者1万人を突破しました。 【神田正子さん】 「びっくりした」 【神田義弘さん】 「妻が木梨憲武さんのファンで来たい、来たいと」 【神田正子さん】 「以前から来たかったので、きょう来られてよかった」 1万人目の来場者は新潟市秋葉区に住む神田義弘さんと正子さん夫婦で、記念品として作品集やポストカ&#