新潟県加茂市で6月16日、家電製品の製造工場を焼く火事がありました。出火当時、敷地内には約500人の従業員がいましたが、けがをした人はいませんでした。 勢いよく立ち上る黒煙の中で吹き上がる炎。 【リポート】 「工場の建物から黒い煙がもくもくと上がっています」 火事があったのは加茂市後須田の東芝ホームテクノの工場です。 消防などによりますと正午前、従業員から「工場内で煙が出ている」と通報があり