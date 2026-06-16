6月17日（水）の近畿地方は、南ほど雨の降る天気。午後はあちらこちらでにわか雨の可能性があります。 南の海上に離れていた梅雨前線が北上し、近畿地方に近づくでしょう。この影響で、全般に雲が出やすく、南からは雨雲が広がってくる見込みです。南部は朝晩を中心に雨が降ったりやんだりで、中部や北部も夕方以降は雨の降る所がありそうです。帰り道のために、折りたたみの傘を持っておくと安心です。 朝の最低気温は19～