熊本市中心部には、観光バスの乗降場所や待機場所が足りないと言われています。 【写真を見る】"車線をつぶす観光バス" でも「停める場所がない！」 熊本市中心部でバス路駐？が常態化宿泊客が過去最多で整備追いつかず 15日の熊本市議会でもこの問題が取り上げられ、大西市長は対応策を検討する方針を示しました。 常態化された“車線をつぶす観光バス” 15日の熊本市中心部です。辛島公園の北側の路上には、トランクル