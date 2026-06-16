修学旅行中に同志社国際高校の生徒らの乗ったボートが沖縄県名護市の辺野古沖で転覆し、金井創船長（当時71）と高校2年生の武石知華さん（当時17）が亡くなった事故から6月16日で3か月。 【写真で見る】JNNの取材に武石知華さんの母親がコメント なぜ事故は起きてしまったのか。その後の調査で、学校側が事前の下見していなかった不適切な安全管理体制や、船を運航していた「ヘリ基地反対協議会」側の問題が浮き彫りに