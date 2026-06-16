サッカーワールドカップで日本中が盛り上がる中、熊本県球磨郡山江村でも熱い戦いが繰り広げられました。 戦いの舞台となったのは…田植え前の「田んぼ」です。山江村で14日に行われたのは、「田んぼラグビー」。2020年7月の熊本豪雨で被災した人吉球磨の人たちを元気づけようと、人吉ラグビーフットボール協会などが毎年開催していて、ことしで6回目です。小学生から大人までおよそ140人が参