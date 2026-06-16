「第47回ABCお笑いグランプリ2026」の準決勝が行われ、決勝進出12組が決定。ダウ90000の蓮見翔（29）は「今回で4度目の決勝。2年前には3位でした。優勝が令和ロマンで、2位が青色1号。2組は卒業したので、現状ボクらが1位です」とV宣言した。センチネル、ソマオ・ミートボール、ゼロカラン、江戸川ジャンクジャンク、ヨネダ2000、ぎょねこ、金魚番長、ダウ90000、エグい速さ、豆鉄砲、生姜猫、三遊間の12組が決勝進出。25年R―