故勝新太郎さんの妻で、9日に肺炎のため86歳で死去した女優の中村玉緒さんの通夜が16日、東京都品川区の桐ケ谷斎場で営まれた。勝さんの付き人を務めていた“一番弟子”で、玉緒さんとも親交が深かった俳優の松平健（72）が取材に応じ、「息子みたいにしてもらった」と思い出を明かした。自身の代表作で江戸幕府の第8代将軍徳川吉宗を演じたテレビ朝日「暴れん坊将軍」では、玉緒さんは吉宗の生母・お由利の方役で共演した。