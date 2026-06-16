日本銀行は１６日の金融政策決定会合で、政策金利である短期金利の誘導目標を０・７５％程度から１％程度に引き上げることを決めた。昨年１２月以来の利上げで、政策金利は１９９５年以来、約３１年ぶりの水準となる。◇日本銀行が利上げを決めたことで、家計や企業には今後、プラスとマイナス両面の影響が生じる。銀行預金で受け取る利子は増える一方、住宅ローンなど借り入れへの負担は増加する。高齢層に恩恵が大きく、若年