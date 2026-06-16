俳優・北川景子（39）の夫で歌手のDAIGO（48）が、“ヒヤヒヤした”という家族とのエピソードを明かし、ほほえましい報告が注目を集めている。【映像】DAIGOの子どもたち（複数カット）2016年1月に北川と結婚し、5歳の長女と2歳の長男を育てているDAIGO。これまでにも「うぃっしゅポーズ」をしている長男や、収録現場を訪れた北川と子どもたちの様子、キッザニアで乗馬体験のシミュレーターに乗る長女との写真など、仲むつまじ