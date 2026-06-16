お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（33）が16日、都内で「新劇場版☆ケロロ軍曹復活して速攻地球滅亡の危機であります！」（追崎史敏監督、26日公開）の公開直前イベントに登壇した。アニメ20周年記念プロジェクトの一環として、劇場版では16年ぶりとなる新作が公開される。粗品は、歌手でタレントのあのとオープニング曲「また帰ってきたケロッ！とマーチ」を担当。「渋谷の男」役で声の出演もしている。歌唱と声優のオファーがあ