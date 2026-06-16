俳優・窪塚洋介の妻で、ダンサーのＰＩＮＫＹが誕生日を迎え、夫婦ショットを披露した。１６日までにインスタグラムで「Ｍｙ４３ｒｄＢｉｒｔｈｄａｙ先週末、４３歳のお誕生日を迎えました」と報告。「この日は本当に幸せな出来事が続いて、思い出すだけで泣けてくる…大げさではなく、全身全霊が愛で満たされて魂が震えるって、こういう感じなのか、と。こんなに愛してもらって、生まれてきて良かったと、生きてて良