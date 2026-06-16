◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―楽天（１６日・甲子園）西武はこれまで１７試合を戦い、１３勝３敗１分けで交流戦首位。阪神に勝利するか引き分けると球団初の交流戦優勝が決まる一戦で、桑原将志外野手が先制の適時打を放った。５回１死二塁。阪神・才木の初球。高めのスライダーを中前にはじき返し先制に成功すると、右手を突き上げ喜んだ。貴重な先制点に左翼席の獅子党も大盛り上がりだった。
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. エビ中がジャケ写を謝罪 変更へ
- 2. 息子にげんこつした 父親を逮捕
- 3. コストコで食中毒 男児重症化
- 4. 大手6社 アイス価格でカルテルか
- 5. TDR 駐車場料金が値上げされる
- 6. あのちゃんねる 騒動触れず終了
- 7. 自衛隊に行く子は…発言に怒り
- 8. 不正チャージか「宝の山だぜ」
- 9. 深すぎ…中村玉緒さんの勝新愛
- 10. ブラジルの聖像修復「失敗」物議
- 1. 息子にげんこつした 父親を逮捕
- 2. コストコで食中毒 男児重症化
- 3. 大手6社 アイス価格でカルテルか
- 4. TDR 駐車場料金が値上げされる
- 5. 自衛隊に行く子は…発言に怒り
- 6. 不正チャージか「宝の山だぜ」
- 7. ブラジルの聖像修復「失敗」物議
- 8. がん手術 妻より先に恋人に報告
- 9. 女児に盗撮など疑い 教諭再逮捕
- 10. 「30代で出所」求刑20年に怒り
- 1. 伊藤博文の千円札 高額で売れる?
- 2. 老後に1億円を持つ人々の特徴
- 3. 17日から! マック新メニュー実食
- 4. タバコ盗もうと暴走 同僚神対応
- 5. 日本国旗損壊法案 自民が修正へ
- 6. 百名店ソムリエが絶賛のノンアル
- 7. 使途不明金1億円超 発覚遅れた訳
- 8. 日本の更衣室「完璧」海外称賛
- 9. 小泉氏 立憲議員に怒りの猛反論
- 10. 餃子の王将脅かす驚異のライバル
- 1. 日本人選手みな同じ顔 波紋呼ぶ
- 2. 命綱なしでバンジー 伯女性死亡
- 3. 紐なしバンジー即死で6人逮捕 伯
- 4. 中国に弱み握られマスク氏限界か
- 5. BTS 釜山公演初日が75分遅延
- 6. ホルムズ海峡「船が動き始めた」
- 7. 米のB52爆撃機墜落 8人死亡か
- 8. 日本代表のW杯ゴールがLE SSERAFIMに飛び火？ 中村敬斗とカズハの“妄想兄妹説”、海外で458万表示のワケ
- 9. ロシア ウクライナに大規模攻撃
- 10. 南米でヘリ衝突 歌手ら6人死亡
- 1. dカード 放置している人の末路
- 2. 「もっちゅりん」大ヒットの理由
- 3. キオクシア 時価総額50兆円超え
- 4. 中1春から成績上位 子の共通点
- 5. ジャングリア巡り地元協会が本音
- 6. ポテチ55g158円「苦しい裏事情」
- 7. 50代以降の新NISA活用プラン解説
- 8. 宇宙ビジネス 日本が持つ強み
- 9. 富士通会長 不適切行動で退任
- 10. 文具ブランド 不適切言動を謝罪
- 1. ChatGPT 電力がGoogle検索の10倍
- 2. 新品・中古カメラ人気ランキング
- 3. W杯が開幕 大画面テレビの売れ筋
- 4. SB サイバー攻撃防ぐ新サービス
- 5. 「Osmo Pocket 4P」先行モニター
- 6. ひらい先生 LINEで簡単な解決法
- 7. スマホオーディオは“デジタル接続”と“完全ワイヤレス”の2極化が進む――MWCから読み解く2017年のトレンド
- 8. 誰でも無料で高機能な予約システムが作れる「SelectType」に便利なGoogleカレンダー双方向連携＆Google MeetのURL自動発行機能が登場したので使ってみた
- 9. 山田祥平のニュース羅針盤 第546回 鉄道切符は磁気廃止でQRへ、それでもICカード優先なのはお忘れなく
- 10. 【いい感じだぜ】10万円を切るキャンペン中！「 Minisforum M1 Plus」は頃合いの価格の仕事に最適なミニPCです！
- 11. W杯の覇権はどちらに？ ナイキ の再攻勢とアディダスのノスタルジー戦略
- 12. 夏こそ、ひんやり旨辛！牛カルビ（麺）×濃厚つけ汁で、やみつき体験「牛カルビつけ麵」
- 13. Amazonセール 飲料が最大64%オフ
- 14. 中国製AIモデル「Kimi K2.7 Code」公開。コーディングに特化しつつ効率改善したオープンモデル
- 15. マスクが年賀ノベルティに変身！ お正月特別パッケージの注文受付開始
- 16. サッカー W杯 公式スポンサーでなくても勝つ。潮流に乗る小規模ブランドの戦術
- 17. 【I-O DATA製 WN-7T94XR】設定したら2.8Gbpsに！最初にやるべきおすすめ設定7選#wifiルーター #iodata #WN7T94XR
- 18. ソニーの未発表な次期スタンダードスマホ「Xperia 10 VIII」と見られる「PM-152*-BV」が認証通過！今年は1 VIIIとともに上期に投入か
- 19. Microsoft、未ライセンスのOneDriveは60日で読み取り専用に - 93日後はアーカイブ
- 20. 7月1日から申請受付開始！ 町田市が高齢者向けスマホ購入助成
- 1. 本田圭佑氏に「満点回答」称賛
- 2. 本田氏 久保は「タケ」呼びの訳
- 3. 世界で大バズ W杯で話題の日本人
- 4. 久保建英に「3週間欠場」見解も
- 5. 世界で6人だけ「史上初」に喝采
- 6. 「僕が長友やったら…」本田指摘
- 7. 数字を…日本の作戦に各国注目
- 8. チュニジア監督解任「仰天背景」
- 9. 元オランダ代表が日本応援 X驚き
- 10. 異例 楽天新監督に吉井氏就任へ
- 1. エビ中がジャケ写を謝罪 変更へ
- 2. あのちゃんねる 騒動触れず終了
- 3. 深すぎ…中村玉緒さんの勝新愛
- 4. ひどい ANA新株主優待が波紋呼ぶ
- 5. はたらく細胞作者 トラブル告白
- 6. 説明なく謹慎…中丸に広がる反発
- 7. ANAで「搭乗拒否トラブル」続出
- 8. 入国拒否のAV女優にツッコミ続出
- 9. 東山氏のSNS登場で広がる臆測
- 10. 元乃木坂46 凄すぎ家系図に驚愕
- 1. 親と会話ない 黒沢かずこの過去
- 2. 「ドライヤー速乾」は本当？検証
- 3. 39歳松浦亜弥 完全復活の期待感
- 4. 「グレーゾーン」夫婦関係に見解
- 5. イオンにいそうな服嫌い SNS炎上
- 6. 机に「残高0」の通帳 妻が蒸発
- 7. 40代&50代 上品なショートボブ
- 8. 産後レス「私が原因」妻が反省
- 9. 東京港大井ふ頭にヒアリ530個体
- 10. 1枚でコーデの軸が決まるワンピ