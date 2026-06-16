◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―楽天（１６日・甲子園）西武はこれまで１７試合を戦い、１３勝３敗１分けで交流戦首位。阪神に勝利するか引き分けると球団初の交流戦優勝が決まる一戦で、桑原将志外野手が先制の適時打を放った。５回１死二塁。阪神・才木の初球。高めのスライダーを中前にはじき返し先制に成功すると、右手を突き上げ喜んだ。貴重な先制点に左翼席の獅子党も大盛り上がりだった。