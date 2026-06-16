ＤｅＮＡは１６日、横浜市内の「ＴＨＥＬＩＶＥＳｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙ大和地所」で、新外国人選手のヘラル・エンカーナシオン外野手（２８）、１５８キロ右腕のオスバルド・ビド投手（３０）の入団会見をファン公開で行った。右の強打者・エンカーナシオンは会見前に横浜スタジアムで打撃練習。名刺代わりの１４０メートルバックスクリーン弾を２発たたき込むパフォーマンスで、首脳陣の度肝を抜いた。交流戦は全カー