◆ファーム・リーグ中日０―７ハヤテ（１６日・ナゴヤ）巨人から「ファーム・リーグ参加球団規程」に基づいてハヤテに派遣されている育成選手の代木大和投手が先発し、８回３安打無失点と好投した。最速１５０キロの直球にチェンジアップなどを交えながら、初回は花田、辻本、ボスラーを３者凡退。４、５回は得点圏に走者を背負ったが、得点を許さなかった。前回９日のファーム・リーグ、中日戦（ちゅ〜る）では公式戦プロ