９日に肺炎のため亡くなった女優の中村玉緒さん（享年８６）の通夜が１６日、東京・桐ケ谷斎場で営まれ、女優の浅田美代子が参列した。中村さんとはＴＢＳ系バラエティー番組「さんまのスーパーからくりＴＶ」などで長年共演。「からくりメンバーと番組が終わってもご飯に行ってて、『行きたいね〜』って話してたので、ほんとに悔やまれる。お会いしたかった」とつぶやいた。中村さんとの一番の思い出を聞かれると、「一緒に