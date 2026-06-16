９日に肺炎のため亡くなった女優の中村玉緒さん（享年８６）の通夜が１６日、東京・桐ケ谷斎場で営まれ、タレントの西村知美が参列した。西村は、２０１４年まで放送されたＴＢＳ系「さんまのＳＵＰＥＲからくりＴＶ」で共演。思い出を振り返り「さんまさんの番組で共演させていただいて、その後も旅番組とかでも共演させていただいた。大先輩ですけど、こんな後輩にもいつも歩み寄ってくださって、良い思い出ばっかりですね」