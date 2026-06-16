名古屋の「コストコ」で調理されたラップサンドによる食中毒。小学生１人が重症で、現在も入院が続いています。 【画像を見る】ベーコンやレタスなどを生地で巻いた「ハイローラー」名古屋・守山区のコストコ 食中毒の原因となったのは、名古屋市守山区の「コストコホールセール守山倉庫店」で調理され、販売されたラップサンド「ハイローラー」。ベーコンやレタスなどを小麦粉