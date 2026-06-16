９日に肺炎のため亡くなった女優の中村玉緒さん（享年８６）の通夜が１６日、東京・桐ヶ谷斎場で営まれ、所属事務所の後輩で歌手の水森かおりが参列した。水森は「事あるごとに温かい言葉をかけてくださった。紅白に初めて出た時も『おめでとう』って言ってくださったり、同じ事務所の後輩として玉緒さんの存在は大きくて心の支えになる存在でした」とお礼を述べた。亡きがらにかけた言葉を聞かれ「私たちを支えてくださって