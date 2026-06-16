3月16日に沖縄県・名護市辺野古沖で発生した船舶転覆事故から、3カ月が経過。6月15日放送の『news zero』（日本テレビ系）では、事故で亡くなった同志社国際高校2年生（当時）の武石知華さんの遺族にインタビューしたVTRが紹介された。「事故では、沖縄研修旅行の平和学習で辺野古を訪れていた同志社国際高校の生徒ら18人、乗組員3人の計21人が乗船していた小型船2隻が転覆。全員が海に投げ出され、知華さんと船長の金井創さんの2