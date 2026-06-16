6月15日午前0時50分ごろ、茨城県下妻市の須藤豊次市長が、同県八千代町にある排水路で捜索中の警察官に発見され、死亡が確認された。67歳だった。自殺の可能性が高いとみられている。社会部記者が言う。「14日午前、防災訓練の公務に出席した須藤市長はいったん、自宅に戻り、昼ごろ、家族に『出かけてくる』と言い残し、外出したそうです。夜11時15分ごろに、家族から『電話がつながらない』『遅くまで帰ってこない』と下妻警察署