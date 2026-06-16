【モデルプレス＝2026/06/16】ファミリーマートは16日、「FAMIMA CAFE」に新たに登場した大容量のLLサイズが、導入から2週間で売上100万杯を突破したと発表した。好発進の裏では、コンビニコーヒーへのニーズの多様化や大きなサイズの飲料のトレンドも追い風となっている。【写真】ファミマ史上最高のコーヒー登場◆2週間で100万杯突破のLLサイズ、大容量トレンドが後押しファミリーマートでは2026年9月に創立45周年を迎えるにあた