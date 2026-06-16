鹿児島県はきょう16日、長島町沿岸を含む八代海全域に赤潮警報を発表しました。 県は今月15日に赤潮注意報を出していましたが、広範囲で有害プランクトンの増殖が確認され、警報を出したということです。 現在のところ、漁業被害の報告はないということです。 ・ ・ ・