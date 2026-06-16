漫画「はたらく細胞」で知られる漫画家の清水茜さんが、2026年6月15日にXで、同作の連載中にさまざまなトラブルがあり、うつ病などを患ったことを明かした。「はたらく細胞」は、「月刊少年シリウス」（講談社）で、15年3月号から21年3月号まで連載された。シリーズ累計発行部数は1000万部を突破し、俳優の永野芽郁さんと佐藤健さん主演で実写映画化もされた人気作だ。「執筆のきっかけとなった妹とも連絡を断つことに」清水さんは