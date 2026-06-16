人手不足や技術継承などの課題の解決にも役立つ、AI製品を集めたイベント「AI博覧会 Nagoya 2026」が中村区の名古屋コンベンションホールで開かれました。 【写真を見る】60社のAI製品大集合 ｢AI博覧会 Nagoya 2026｣ 生成AIでデジタル社員まで…名古屋コンベンションホールで6月17日まで イベントにはAIを使った製品を提供する60社が出展し、企業の担当者などが各ブースを回って説明を受けました。 生成ＡＩ