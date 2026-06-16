カンボジアの特殊詐欺の拠点で「かけ子」をしていたとみられる男女6人が、詐欺の疑いで再逮捕されました。詐欺の疑いで福岡県警に再逮捕されたのは、三重県の派遣社員、駒仁容疑者（45）ら、男女6人です。警察よりますと、6人は、去年12月からことし1月にかけ、別の人物らと共謀し、カンボジアの特殊詐欺の拠点から、警察官などをかたってウソの電話をかけ、神奈川などに住む男女3人に現金を合わせておよそ1400万円振り込ませ、だ