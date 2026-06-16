名古屋市で15日、体のだるさを訴えて救急車を呼んだ男性に駆けつけた救急隊員が殴られました。名古屋市消防局への「公務執行妨害」事案は今年度これが3件目です。 【写真を見る】救急車を呼んだ男性｢こんな汚いところに座れるか｣ 救急隊員の頭を殴る 隊員のバッグが男性の肘にあたり激高…酒を飲んだような状態でふらつく 名古屋 名古屋市消防局によりますと15日午後2時半ごろ、名古屋市中区のマンションで60代の男性が「せきが