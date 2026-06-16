ドル円１６０．３０近辺、ユーロドル１．１６１０近辺＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル円は160.30近辺、ユーロドルは1.1610近辺で推移している。ドル円は東京市場から下に往って来い。本日これまでのレンジは160.05から160.37まで。ユーロドルは東京午前の前日NY終値付近の揉み合いを経て、ロンドン朝方までに1.1575付近まで下押し。その後は反転して足元では高値を1.1610付近に伸ばしてきている。