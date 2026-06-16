アメリカとイランはそれぞれ、戦闘終結に向けた覚書に合意したと表明しましたが、中東産の石油の流通が速やかに改善するかは不透明です。こうした石油情勢は、富山湾での、漁に欠かせない道具にも影響を与えています。森本記者がお伝えします。森本千瑛記者「漁業に欠かせない、船の係留、それからカニかご等を引くためのロープ。ここにも中東情勢の影響が及んでいます」富山湾での漁に必要なのは、網だけではありません。例