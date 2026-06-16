歌手の工藤静香（56）が、家族が撮影したという貴重なオフショットを披露し、反響を呼んでいる。【映像】工藤静香の貴重なオフショット（複数カット）これまでもInstagramで、自宅の庭で育てた果物を収穫する様子や、次女でモデルのKoki,と作った豪華なおせちが並ぶ食卓など、日常の様子を発信してきた工藤。2026年4月14日の56歳の誕生日には、家族それぞれもInstagramを更新し、長女でフルート奏者のCocomiやKoki,は工藤との