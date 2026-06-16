確定した刑事裁判のやり直し＝再審制度を見直す刑事訴訟法改正案が16日、衆議院を通過しました。えん罪被害者らからは「まだまだ不備がある」との声があがっています。刑事訴訟法の改正案は16日、衆議院本会議で与党と参政党の賛成多数で可決されました。改正案には、再審開始の決定に対する検察官の不服申し立てを「原則禁止」とすることなどが盛り込まれています。参政党は、検察官による証拠の提出や開示を適切に行うことなどを