サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が15日、自身のYouTubeチャンネルで動画を生配信し、開催中のFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会から試合中の実施が義務化された新制度に私見を語った。国際サッカー連盟（FIFA）は今大会から、全試合に前後半1度ずつの給水休憩を設けることを義務付けた。従来のガイドラインでは、試合開始時の気温が31度を超えた場合、開始から30分過ぎに設定されてきたが、今大会では気温や屋内か開閉